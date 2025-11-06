Se interesa por un patinete en Wallapop y lo acaba robando

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado lunes a un joven de 24 años que supuestamente robó un patinete eléctrico a la joven con la que había quedado por Wallapop —conocida plataforma de compraventa de productos por internet— para adquirirlo. Fue arrestado como presunto autro de un delito de hurto.

La sustracción se produjo el pasado miércoles 29 de octubre cuando las dos personas habían quedado en la avenida Miquel Batllori. Concretamente, una mujer quería vender un vehículo de movilidad pesonal (VMP) y quedó con un hombre interesado en la compra. Éste pidió a la vendedora probar el patinete antes de efectuar la transacción y seguidamente huyó con él. Finalmente, el lunes, una patrulla de Mossos d’Esquadra que hacía labores de seguridad ciudadana de paisano por la avenida Miquel Batllori observó a un individuo que iba con un patinete que coincidía plenamente con las características del robado días antes en la misma calle. Los agentes le dieron el alto y lo llevaron a la comisaría. Allí comprobaron que el número de serie del patinete coincidía con el denunciado, por lo que procedieron a la detención del individuo por hurto. Quedó en libertad tras declarar en comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerido.

Asalto en la Mariola

Por otra parte, el juzgado de guardia decretó el martes la puesta en libertad con cargos para los dos hombres arrestados el lunes por el asalto a una mujer de 77 años en la Mariola. Los ladrones tiraron al suelo a la víctima y la arrastraron.