Precipitaciones matinales y nieve en el Pirineu en una jornada inestable en Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida empieza el sábado con una jornada marcada por las precipitaciones, que han sido prácticamente generales durante la mañana, aunque irán cesando a lo largo del día en la mayor parte de la provincia. Sólo en el Pirineo, especialmente en la Val d'Aran, se mantendrán los chaparrones durante la tarde, con una cota de nieve entre 1.600 y 1.800 metros. Les temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso, con 9 ºC en Vielha y 17 ºC en la capital, mientras que las mínimas subirán ligeramente. El viento del norte soplará con rachas fuertes en zonas altas del Pirineo, y de ponent moderado en la plana.

De cara al domingo, se espera un giro hacia la estabilidad, con tiempo soleado y algunas nieblas o nubes bajas matinales en la plana de Lleida. Les temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas bajarán, dejando heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo del oeste.

El lunes y martes continuará el dominio del tiempo estable, con nubes altas y medias que dejarán el cielo empañado pero sin riesgo de precipitaciones. En la plana, se repetirán nieblas matinales, sobre todo el martes. Les temperaturas máximas se mantendrán entre los 16 y 19 ºC, con un ligero ascenso progresivo, mientras que las mínimas seguirán bajas y habrá heladas en el Pirineo. El viento será flojo y variable, completando así un inicio de semana tranquilo y plenamente otoñal después de un sábado pasado por agua.