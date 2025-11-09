Lleida acoge nuevamente el festival elPetit con propuestas de arte y emociones para la primera infancia

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida volverá a llenarse de arte e imaginación con una nueva edición del festival elPetit, dedicado a los niños de 0 a 5 años y a sus familias. El certamen apuesta por creaciones contemporáneas basadas en el teatro de objetos y de sombras, con experiencias sensoriales que fomentan la curiosidad, la expresión y la conexión con los otros.

La actividad inaugural será DO2 lobos, de la compañía Migaja Teatro, que se podrá ver el 15 de noviembre a las 11 h en el Teatro Municipal del Matadero. El espectáculo, poético e introspectivo, habla de la identidad y de la convivencia emocional a través del lenguaje simbólico de los objetos y las sombras. ¡Dos días antes, el 13 de noviembre a las 17.30 h, la misma compañía impartirá en la Biblioteca Pública de Lleida el taller “Auuuu! Què udola dins meu?” una propuesta para explorar las emociones a partir de la luz y la metáfora poética. La actividad es gratuita pero hay que inscribirse previamente.

El fin de semana continuará con Schattenwerfer (Les sombras de la sombra), del colectivo alemán TANGRAM Kollektiv, que se representará el 16 de noviembre a las 12 h en el mismo escenario. Esta creación convierte las sombras en poesía visual y juega con el humor y la ternura para reivindicar el poder transformador de la imaginación. Les entradas están disponibles tanto en el teatro como en línea.

Con el lema “Teixim?”, la 21.ª edición de elPetit invita a reforzar los vínculos entre familias, artistas y comunidad, reivindicando el arte como un derecho esencial desde el nacimiento. Este año, el festival une más de 30 espacios de 11 ciudades de Cataluña entre el 15 y el 30 de noviembre, con la voluntad de tejer complicidades y crecer colectivamente a través de la experiencia artística.