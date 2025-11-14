Balsells, primera rectora de la UdL con el 80% de votos a favor y participación dispar

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Maria Àngels Balsells, catedrática de Pedagogía y hasta ahora directora de la Escuela de Doctorado de la Universitat de Lleida (UdL), se convirtió ayer en la primera rectora de la institución tras ganar unas elecciones en las que era la única candidata. “Estoy abrumada, con muchas ganas de empezar nuevos proyectos y continuar el trabajo del equipo anterior”, afirmó. Balsells recibió el aval del 80,02% de los sufragios, teniendo en cuenta la ponderación de cada grupo, y la participación fue dispar. En global fue del 12,71%, ligeramente superior al 11,07% de las últimas elecciones de 2023, y alcanzó el 82,54% entre los profesores permanentes y el 76,25% entre el personal administrativo. Sin embargo, se quedó en el 29,68% entre el resto del personal docente e investigador, y los estudiantes registraron la participación más baja, del 4,67%.

“La participación estudiantil suele ser baja, sobre todo entre los alumnos de primero”, explicó la secretaria general en funciones de la UdL, Dolors Toldrà, que destacó que “los estudiantes se suelen motivar más cuando hay más de una candidatura”. Asimismo, fue el colectivo que emitió más votos blancos o nulos, tres de cada diez. Su ponderación en el cómputo total es del 22%, mientras que los votos de los profesores permanentes cuentan el 51%, los del personal administrativo el 15%, y los del resto de docentes el 12%. Entre estos últimos, la candidatura recibió entre el 77% y el 89% de avales. En términos absolutos, Balsells obtuvo 1.283 votos favorables de los 1.600 emitidos, el 80,19%. Del resto, 277 votos fueron en blanco (19,98%) y 40, nulos. Había 12.593 personas llamadas a las urnas.

Balsells explicó que tiene cinco grandes prioridades: “fomentar una universidad con estudiantes de todas las edades, que sea el primer referente para la formación a lo largo de la vida; fortalecerla como motor de ciudad universitaria, para que repercuta en la sociedad; que sea más interdisciplinar, juntando disciplinas para ofrecer respuestas más holísticas; utilizar la IA para ser una universidad más conectada, ágil y moderna; y con campus más vivos, con figuras que aglutinen todos los servicios que ayudan al bienestar emocional y físico”.

Si no hay ninguna impugnación hasta el próximo lunes, Balsells cogerá el relevo de Jaume Puy y será proclamada definitivamente rectora el martes día 18. De acuerdo con la nueva ley de Universidades (LOSU), el mandato ahora es de seis años.