Empiezan las obras para extender el carril bici de Prat de la Riba hasta Pardinyes

El próximo lunes se inician las obras para prolongar el carril bici de la avenida Prat de la Riba hacia Pardinyes, en el tramo entre Príncipe de Viana y la rotonda de la calle Baró de Maials. Los trabajos obligarán a reducir temporalmente el tráfico a un carril por sentido e incluyen la creación de 433 metros de nuevo carril bici, así como un paso para bicis transversal de 95 metros sobre el cubrimiento de las vías. También se reordenará la movilidad, se retirarán elementos centrales de la calzada y se adaptarán pasos de peatones y señalización.

El proyecto incorpora, además, una mejora de la accesibilidad en torno a Condes de Urgell, con el ensanchamiento de aceras, plantación de 22 árboles y una reorganización de los viales para facilitar el acceso a la futura estación de autobuses. En total, las actuaciones abarcan más de 17.000 m², tienen un coste de cerca de 850.000 euros y un plazo previsto de tres meses y medio, financiados con fondos europeos Next Generation EU.