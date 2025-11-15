Una odisea con final feliz

Sant Joan de Déu Terres de Lleida es la entidad de referencia en la provincia para acoger a jóvenes migrantes solos y el año pasado atendió a 535. Les ofrece acogida primero en su centro de Almacelles y después en pisos, y les facilita formación. Tres de ellos, en diferentes fases de integración, explican la odisea que vivieron en su viaje desde África.

Dejar su país siendo menor de edad y recorrer miles de kilómetros en busca de una vida mejor. Este es el difícil camino que vivieron Lidasse Diop, Abdou Jaillow, Mohamed El Morabitin, tres jóvenes que acabaron recalando en Lleida y a los que Sant Joan de Déu Terres de Lleida, entidad referente para este colectivo, ofreció acogida y formación inicial en su centro de Almacelles, así como la posibilidad de aprender un oficio y de vivir en pisos, hasta que se emancipan (ver desglose).

Lidasse, de Senegal y de 20 años, en 2020 partió con un grupo de amigos hacia Canarias. “Estuvimos once días en el mar, no teníamos ni comida ni bebida. Creíamos que tardaríamos menos, pero había mucho viento. Incluso bebimos agua del mar. Llegamos a Tenerife y nos enviaron a Sevilla, donde estuve unos meses. Después fui a Barcelona en autobús y unos amigos me dijeron que fuera a la policía, que me llevarían a la Cruz Roja, y ellos me enviaron a Sant Joan de Déu”, señala. Añade que primero “fue difícil, pero había otros chicos que estuvieron en Canarias y al final de adapté”, relata. Estudió un PFI de cocina y trabaja en el restaurante donde hizo prácticas. Tras pasar por uno de los pisos de Sant Joan de Déu, ahora ya está emancipado, pero en una vivienda-puente de esta entidad, pagando alquiler, hasta que consiga un piso en el mercado libre.

Abdou, de Gambia, tiene ahora 24 años y cuando tenía entre 15 y 16 años cruzó buena parte de África para ir primero a Italia, después a Francia y finalmente, a España, que era su destino deseado. “Pasé por Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger y Libia. Tardé seis meses y fui en coches y camiones, donde me podía esconder. En Libia me ayudaron a subir a un barco hinchable y llegué a Italia en 4 horas. Después fui a Francia, a Barcelona, a Lleida, a Barbastro y de nuevo a Lleida, donde una noche estaba en la calle y los Mossos me llevaron a Sant Joan de Déu. Entonces me comencé a relajar”, explica. Estudió un Programa de Formación Inicial (PFI) de construcción, hizo prácticas en una empresa, estuvo casi dos años en un piso de esta entidad y ahora ya trabaja en mantenimiento de Sant Joan de Déu y vive por su cuenta.

Mohamed tiene 17 años y con 16 partió de su Marruecos natal, primero a Países Bajos y después a Málaga. En su caso viajó en avión con su madre, pero después esta regresó a su país, señala. Se desplazó a Lleida y los Mossos le derivaron a Sant Joan de Déu. Ahora estudia un PFI de instalaciones y lleva poco tiempo en un piso de la entidad. “Me han ayudado mucho. Llegué solo con el pasaporte y ahora tengo toda la documentación”, remarca, y apunta que quiere seguir estudiando un ciclo formativo de grado medio también de instalaciones “porque me gusta”.