Xavi Palau (PP):“A Lleida somos de panellets y de Navidad, no de burkas y ramadanes”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el líder provincial, Xavi Palau, ayer antes del acto. - JORDI ECHEVARRIA.

El líder provincial del PP, Xavi Palau, aseguró en su intervención en un acto sectorial celebrado ayer por el PP en la sala Alfred Perenya que “en Lleida somos de panellets, de Castanyada, de Navidad, de turrones y de Semana Santa, pero no somos de burka, de burkinis, de ramadanes ni de grandes mezquitas”.

También aseguró que “no podemos ni tenemos que asumir la construcción de una sociedad paralela a la nuestra en Lleida” y defendió la deportación de inmigrantes que delinca y que los menores extranjeros no acompañados vuelvan con sus familias.

Al mismo tiempo, acusó al PSOE de “haber creado un problema que no existía antes” con la inmigración “para no aplicar la ley”.