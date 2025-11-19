Detenido por robar dos veces en un centro médico de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes a un joven de 25 años acusado de robar dos veces en el mismo centro médico de Pardinyes. Fue arrestado como presunto autor de dos robos con fuerza. La detención es el resultado de una investigación iniciada el pasado 3 de octubre después de tener conocimiento de un robo con fuerza en el centro médico Vithas de la avenida Tortosa.

El robo se produjo cuando un individuo accedió al interior y sustrajo dinero en efectivo, dos tabletas y un talonario de recetas médicas. Ante ello, la Policía catalana abrió una investigación que permitió identificar al presunto autor. La investigación finalizó este lunes con la localización y detención del sospechoso a las 17.00 horas en la calle Comerç.

Forcejeo

Además del robo del día 3 de octubre, los Mossos también imputan al investigado la autoría de un segundo robo con fuerza que se produjo el pasado 10 de noviembre en el mismo centro. En aquella ocasión, un vigilante de seguridad sorprendió al individuo y, tras un forcejeo, este consiguió huir cuando tenía preparados para llevarse aparatos electrónicos y dinero en efectivo. El arrestado cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio y estaba previsto que ayer pasara a disposición judicial.