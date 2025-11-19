La venta de pisos en Lleida sube un 28% desde principios de año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La compra de viviendas en Lleida se ha incrementado un 28% en los 9 primeros meses del año con 5.373 operaciones. Una cifra que evidencia el aumento continuado de las ventas de este sector tanto en Lleida como en el conjunto de Catalunya y del Estado.

Así se desprende de los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer y que muestran que el pasado septiembre se cerraron 545 compraventas en la demarcación, un 9,2% más que en el mismo período del 2024 y logrando el mejor registro desde el año 2007. De las operaciones de ese mes, destacan las 90 viviendas de protección oficial, el mejor registro desde febrero de 2021.

Este incremento del 9,2% respecto a septiembre del 2024 sitúa a Lleida como la segunda provincia catalana que ha experimentado una mayor subida, solo superada por Girona con un 14,21% más y 1.310 operaciones. Por su parte, en Tarragona hubo un aumento del 6,82% con 1.472 ventas, mientras que en Barcelona el incremento fue del 3,93%, con 6.164.

El hecho de que en todas las provincias catalanas se hayan superado los registros del 2024 ha comportado que este septiembre sea el mejor de la comunidad autónomoa desde el año 2007 con 9.941 compraventas, un 5,99% más. Por otro lado, en el conjunto del Estado también se han aumentado un 3,8% las operaciones inmobiliarias hasta alcanzar las 63.794.