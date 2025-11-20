Detenidos cuatro hombres por un asalto violento en el Barri Antic de Lleida

Publicado por A.G.B. Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo ayer por la mañana a cuatro hombres acusados de un asalto violento a otro para robarle. El arresto se produjo a las 9.25 horas en la calle Companyia, según informaron fuentes municipales.

Los individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Las mismas fuentes explicaron que los Mossos d'Esquadra, que también colaboraron en el arresto, se harán cargo de la investigación.

Al parecer, la víctima fue engañada para accediera al interior de un inmueble y, una vez en el interior, cuatro individuos le intimidaron y le agredieron para robarle el dispositivo. Se investiga si los arrestados podrían ser autores de otros casos similares y hay otras personas involucradas.

Cabe recordar que los Mossos detuvieron la madrugada del martes a una pareja acusada de asalto a punta de navaja en la calle Major y a un hombre que había robado dos veces en un centro de salud de la avenida Tortosa (ver SEGRE de ayer).