El salón Agrobiotech tendrá 171 expositores y espacios para innovación y ‘startups’

La nueva feria agraria Agrobiotech Innovation Forum, que coge el relevo de la antigua Fira de Sant Miquel, llega a los pabellones de Fira de Lleida del próximo martes 25 al jueves 27 de noviembre con una primera edición que espera a 171 expositores —más de 200 indirectos— de maquinaria agrícola y de empresas relacionadas con la producción agraria, ganadería, tratamiento del agua, bioeconomía y energías renovables. Además de completarse con 50 actividades paralelas y otras 30 jornadas profesionales, también habrá un espacio de demostraciones de maquinaria autónoma, robótica y drones, según explicó ayer el alcalde de la capital, Fèlix Larrosa. “Después de más de 15 años, contaremos con todos los concesionarios de tractores”, celebró.

El salón, que ocupará 22.000 metros cuadrados, también reservará una área de 1.500 m2 para que más de 60 empresas emergentes puedan presentarse y conectarse con inversores y profesionales que buscan soluciones tecnológicas de última generación para el sector.

Asimismo, Lleida recibirá a representantes consulares y del mundo económico y diplomático, ya que durante la feria se celebrará el Bioeconomy Innovation Day, organizado por la asociación Bioregions, que aglutina a las regiones de Europa con políticas activas en bioeconomía. También tendrá lugar el congreso Ancoporc (Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino) y el congreso Anta (Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos), explicó el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, Pompili Roiger. Destacó que estarán presentes varias incubadoras de alta tecnología.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, subrayó que en la feria se dará información sobre los centros de transformación tecnológica y avanzó la próxima apertura de uno en Sort dedicado al aprovechamiento forestal, que se sumará a los ya activos en Lleida, Alcarràs y Balaguer.

La delegada del Govern, Núria Gil, afirmó que la feria es “mucho más que un paso adelante, lo que el sector había pedido”. Oriol Oró, director general de Fira de Lleida, recordó que “Lleida es capital de un importante hub alimentario que se verá reforzado con este salón”.

“Somos la capital europea del mundo agroindustrial, y la feria será el mejor escaparate”, valoró Larrosa. “Volveremos a ser los reyes del mambo”, concluyó.