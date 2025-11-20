La oposición tumba en comisión la prórroga a Ilnet en Lleida

Renovación del alumbrado en La Bordeta. La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, y el edil Roberto Pino, se reunieron ayer con los vecinos de La Bordeta para presentar las actuaciones que harán para renovar el alumbrado del barrio. La semana pasada lo hicieron en el Secà. - MARC GÓMEZ/AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

La prórroga de cuatro meses del contrato de limpieza y recogida de residuos prevista por el gobierno fue rechazada ayer en la comisión de Gestión de la Ciudad al votar en contra la mayoría de la oposición (PP, ERC, Junts y Vox), dejando solo al PSC, que votó a favor, y el Comú se abstuvo.

El gobierno planteó esta ampliación de concesión a Ilnet mientras se resuelve la adjudicación del nuevo contrato, que fue licitado en marzo. Cabe destacar que la concesión expiró en 2018 y el ayuntamiento ha ido encadenando prórrogas, la última hasta fin de este año.

Los grupos rechazaron esta nueva tras asegurar que las prestaciones son insuficientes para las necesidades de la ciudad, que el actual contrato prevé una prestación forzosa del servicio hasta que el nuevo esté listo y que esta situación se debe a la “mala planificación” del gobierno. Por todo ello, si finalmente el gobierno decide llevar la prórroga al pleno del próximo viernes, a no ser que haya un giro de guión de última hora, no saldrá adelante.

El jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, fue claro. “Hemos votado en contra porque un gobierno en minoría y endiosado no puede seguir gestionando de espaldas a la ciudadanía”. Más técnico fue el portavoz de ERC, Juanjo Falcó, que detalló que “la propuesta consta de dos prórrogas, la primera del 1 de enero al 16 de marzo, que estamos de acuerdo al ser el plazo máximo que prevé el contrato, y la segunda de ese día hasta el 30 de abril, que rechazamos”.

El motivo es, según Falcó, “que el actual contrato prevé que, en caso de este se acabe y no se pueda poner en marcha el nuevo se puede pedir una prestación forzosa del servicio, por lo que no hacen falta prórrogas”.

La portavoz de Junts, Violant Cervera, señaló que el actual “es un contrato viejo e insuficiente que hace años que no responde a las necesidades de Lleida” y reclamó que no se aplique la subida de tasas prevista en el 2026 hasta que no entre en vigor el nuevo contrato. “La ciudadanía no se merece pagar las consecuencias de una mala planificación”, añadió. A su vez, el Comú criticó que “seguimos prorrogando un contrato insuficiente” y que, como pasó con el de los buses, “cuando llegamos a su final no tenemos el trabajo hecho”.

En la comisión también se informó de la cesión de una cubierta municipal para una comunidad energética ciudadana, llamada ‘la Vilanoveta’, y de la subvención de 1,2 millones de euros que ha pedido a la Generalitat para mejorar 14 equipamientos deportivos.