Estudiantes de Medicina de Lleida: “No nos oponemos a ir a Igualada, queremos garantías por escrito de que sea voluntario”

❘ lleida ❘"No nos oponemos a ir a Igualada. Sabemos que puede ser una oportunidad y un beneficio parcial para nuestra facultad porque con el aumento de plazas no cabemos en las clases y tenemos el hospital congestionado. Con lo que no estamos de acuerdo, y rechazamos totalmente, es en cómo se está gestionando, de manera precipitada y fruto de una decisión tomada de manera unilateral por las autoridades políticas, sin tener en cuenta nuestra opinión”. Así de claro se manifestaron ayer los estudiantes de la facultad de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) sobre el anuncio del departamento de Universidades de crear una unidad docente de Medicina en Igualada a partir del próximo año, que comportaría el traslado de alumnos de cuarto, quinto y sexto.

El Consell de l’Estudiantat de Medicina convocó un paro académico para protestar contra esta decisión, que comportó que los docentes no pudieron programar actividades evaluables, aunque sí dar clase. No obstante, el coordinador del consell, Antonio Moral, afirmó “muchos” estudiantes secundaron la movilización y no fueron a clase. Moral remarcó que no están en contra de la unidad docente en Igualada, pero reclamó “que se haga con garantías” y que trasladarse de Lleida a la capital de la Anoia en ningún caso sea obligatorio. Reivindican que se mantenga la misma calidad de docencia que en Lleida, con profesores acreditados, para evitar “desigualdades” entre los alumnos de ambos centros, y garantías también de residencia y desplazamiento. Y, sobre todo, piden “no dejar que se impongan criterios y voluntades políticas por delante de las necesidades reales de los estudiantes” y que los compromisos “se pongan por escrito y nos tengan en cuenta”.

En el manifiesto que leyeron durante la protesta, aseguraron que “sabemos que hay una propuesta sobre la mesa de que a los alumnos de sexto se les ofrezca la posibilidad de hacer parte de su rotatorio obligatorio en el hospital de gualada”. Y subrayaron que “si alguien quiere ir, debe ser de manera voluntaria, tanto si se imparte a partir de sexto como si es a partir de cuarto”. No podemos obligar a los estudiantes a ir, y menos si Lleida es su ciudad natal y no se tiene en cuenta la situación económica y laboral”, incidió.

Por su parte, la decana de Medicina, Anna Casanovas, indicó que la idea para el próximo curso 2026-2027 es ampliar a 20 las plazas que ofrecen en Igualada a los alumnos de sexto para el rotatorio de especialidades, así como informar a los de primero en la preinscripción de un doble itinerario a elegir: cursar toda la carrera en Lleida o desplazarse a Igualada para cuarto y quinto, de manera voluntaria. Detalló que el objetivo es que veinte estudiantes se desplacen a Igualada y dijo que están estudiando qué “requisitos” seguirán en el caso de que no hubiera suficientes voluntarios.

Universidades asegura que irán quienes lo decidan “libremente”

La conselleria de Universidades aseguró ayer que solo irán a Igualada “los alumnos que lo decidan libremente”. Detalló que "el próximo curso habrá 20 plazas voluntarias de sexto y a partir de 2027 se añadirá cuarto y quinto". “La unidad docente amplía las posibilidades formativas y de prácticas clínicas. Es un proyecto pensado para dar más opciones de trayectoria universitaria, enriquecer la experiencia clínica y garantizar una distribución más equilibrada de las oportunidades en el territorio”, señaló.