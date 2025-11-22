Más de cien bomberos voluntarios demandan en Lleida al Govern: “nos sentimos desprotegidos”

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Un total de 110 bomberos voluntarios de 22 parques de la demarcación de Lleida presentaron ayer la primera demanda colectiva contra la Generalitat para exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con los bomberos de profesión. Reclaman al Govern que les dé de alta en la Seguridad Social porque, en caso de accidente, queden cubiertos, ya que ahora se sienten “desprotegidos”. Desde Bombers Precaris en Lluita aseguraron que su relación con la administración ha trascendido los límites del voluntariado y se ha convertido en una relación laboral “encubierta”, que denominaron “de uberización” del servicio público. Unos 300 bomberos voluntarios del resto de demarcaciones catalanas también prevén presentar demandas similares antes de acabar el año. Los demandantes señalaron que esta profesionalización se ha agudizado en los últimos años con, por ejemplo, la obligación de hacer un número de horas mínimas al año (650) y estar controlados mediante una aplicación.

En total, la demana incluye bomberos de los parques de Àger, Agramunt, Almacelles, Almenar, Artesa de Segre, Coll de Nargó, Esterri d’Àneu, La Granadella, Guissona, Isona, Josa i Tuixén, Lleida, Montferrer, Oliana, La Pobla de Segur, Ponts, Ribera de Cardós, Seròs, La Seu d’Urgell, Solsona, Sort y Torà. Las comarcas leridanas cuentan actualmente con 363 bomberos funcionarios y 379 de voluntarios, según los datos de Interior de la campaña forestal del verano. Por su parte, Tamara Garcia, directora general de Prevención y Extinción de Incendios, señaló que, según la ley 5/1994, no hay una relación laboral directa con los bomberos voluntarios y recordó que se han aprobado mejoras como el seguro médico o las compensaciones a través del Consell de Bombers Voluntaris. Asimismo, dijo que se convocararán nuevas plazas para bomberos funcionarios, a las que los voluntarios pueden presentarse.