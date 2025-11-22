Una treintena de leridanas crean una sandía de ganchillo gigante para reivindicar la paz y los derechos humanos

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

En Lleida, más de treinta mujeres tejedoras han unido esfuerzos por crear una sandía gigante de ganchillo en apoyo al pueblo palestino. La iniciativa, impulsada por La Guerrilla del Gilda, ha dado como resultado una pieza artesanal de lana de más de dos metros y 25 kilos que se colgará en la avenida de Blondel, cerca del Pati de les Comèdies, con el apoyo de la Paeria.

La sandía, convertida internacionalmente en un símbolo de la causa palestina por sus colores, se mantendrá expuesta durante las fiestas de Navidad en una estructura situada junto al monumento del Liceu Escolar. La ubicación quiere evocar también el recuerdo de los niños —tanto palestinos como leridanos— que han sufrido las consecuencias de la guerra.

La obra es fruto del trabajo colectivo del grupo de mujeres de La Guerrilla del Gilda, activo desde 2012 y dedicado a reivindicar el espacio público, el tiempo pausado y el valor de las creaciones hechas a mano con espíritu colaborativo y conciencia social.

Con esta acción artística, la Paeria quiere reforzar su compromiso con la promoción de la paz, el con respecto a los derechos humanos y el rechazo de cualquier forma de violencia. El consistorio expresa su preocupación por la situación en Gaza —incluida la crisis extrema de hambre— y da apoyo a las iniciativas ciudadanas que buscan visibilizar la solidaridad de Lleida con la población civil afectada por los conflictos armados por todo el mundo.