Novedad al servicio de autobuses: los usuarios podrán pedir paradas durante la noche

Una de las novedades más destacadas que incluye el nuevo reglamento es que los usuarios de los autobuses que circulen entre las 22.00 y las 6.30 horas podrán solicitar paradas a demanda. Así, la persona tendrá que pulsar el botón de parada, acercarse al conductor y decirle dónde quiere que pare y salir por la puerta delantera del vehículo.

Actualmente no hay un servicio de bus nocturno estable, pero sí que se ofrece en acontecimientos especiales como las fiestas mayores, el Carnaval o el Aplec del Caragol. “Es una medida que incorporamos ahora para los servicios especiales, pero también con una mirada de futuro, ya que prevemos que haya un servicio de buses urbanos nocturnos una vez entre en vigor la nueva concesión”, señaló a la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón. “Con eso garantizamos que los viajeros lleguen a su destino de la forma más segura”, añadió.

Con respecto a cuándo se podrá implementar el servicio nocturno, Morón dijo que la previsión es que sea a partir del año 2027, pero no descartemos que antes de esta fecha llevemos a cabo pruebas piloto para analizar el funcionamiento y la viabilidad, de la misma manera como hicimos con los buses lanzadera en los barrios periféricos”. El contrato actual está prorrogado hasta finales del año que viene.