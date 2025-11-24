Menys robatoris en immobles a Lleida però més amb violència: “Com és lògic, generen molta inseguretat”
En conjunt, els delictes contra el patrimoni descendeixen un 4,1%
Els delictes contra el patrimoni registren una tendència diferent segons la tipologia, encara que en el seu conjunt s’ha produït un descens del 4,1%, d’11.516 en els primers nou mesos del 2024 a 11.039 en el mateix període d’aquest any. El més comú, el furt (robatori a la distracció), passa de 4.237 a 4.055, amb un descens del 4,3%.
Així mateix, els robatoris amb força en immobles han registrat un descens del 19,6%, de 1.780 a 1.431. Han descendit als domicilis (de 630 a 556), en empreses (de 310 a 233) i establiments (de 221 a 180). En canvi, els robatoris amb violència a persones han passat de 507 a 586, la qual cosa representa un increment del 15,6%. És a dir, hi ha almenys dos assalts violents al dia. “Com és lògic, generen molta inseguretat”, explica el comissari Codina.
S’han mantingut estables els robatoris en vehicles, de 1.268 a 1.288. En aquest sentit, els Mossos, al costat de la Guàrdia Urbana, han aconseguit frenar l’augment de casos que es va detectar a començaments d’any a la capital del Segrià, quan en un sol cap de setmana de març hi va haver mig centenar de casos. “Van ser comesos per quatre o cinc persones que eren reincidents. Tots ells van ingressar a la presó i el descens ha estat evident”, comenta el cap dels Mossos a Ponent, el comissari Josep Codina.
Augmenten un 23 per cent els atacs a policies, amb 182 aquest any a Lleida
Uns 300 agents dels Mossos d’Esquadra i d’altres cossos policials es van concentrar a començaments de maig per denunciar l’increment d’agressions que pateixen. La protesta va ser convocada arran del brutal atac que van viure una setmana abans per part d’una turba de veïns de la Mariola en el qual sis efectius de l’ARRO –antiavalots– van resultar ferits –van necessitar 57 punts de sutura en total–.
Només aquest any, entre el gener i l’octubre, els Mossos d’Esquadra han comptabilitzat 182 delictes d’atemptat, resistència i desobediència a agents de l’autoritat a la comarques del pla de Lleida, un 23% més que en el mateix període de l’any anterior, quan se’n van registrar 148.
“Hi ha un concepte que és molt clar, que és el principi d’autoritat, i ha de respectar-se, tant a nivell policial com a nivell de salut, amb el personal sanitari, o a nivell d’educació, amb els docents. No podem perdre com a societat el principi d’autoritat. I, per tant, hem de vetllar perquè es mantingui, per la seguretat de tots”, assegura el cap de la Regió Policial de Ponent dels Mossos d’Esquadra, el comissari Josep Codina, que ha concedit la seua primera entrevista des que va accedir al càrrec i la publiquem avui.