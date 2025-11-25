La Paeria intensifica el control de los coches aparcados en doble fila y en carga y descarga por la campaña de Navidad

La Paeria insta a utilizar el autobús durante la campaña navideña y reforzará la L7 y, posiblemente, la L6 y la L20. Aumentará el control de dobles filas y estacionamientos en zonas de carga y descarga y paradas de bus para agilizar el tráfico y habrá más patrullas de Urbana y Mossos en el Eix Comercial y la Zona Alta.

El edil Cristina Morón dijo que en Lleida hay más de 8.600 plazas de aparcamiento entre zonas azules, gratuitas y de pago, que se convierten en más de 41.000 al contar una rotación de 4 vehículos al día en cada una.

Desde el viernes, más de 19 kilómetros de luces encendidas en Lleida

El viernes empezará la campaña navideña en Lleida. Ayer se presentó con el lema 'Lleida, donde la niebla hace magia,', y tendrá más de 19 kilómetros de luces de Navidad, un kilómetro más que el año pasado.