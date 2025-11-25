Algunos de los tablones sustraídos en la pasarela del Liceu Escolar, ayer tarde. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La pasarela del Liceu Escolar de Lleida volvió a sufrir este fin de semana un acto vandálico después de que alguien sustrajera varios tablones de madera de la zona de los bancos. Un hecho que ya pasó a principios de octubre .

La asociación de vecinos Arrels de Cappont denunció que varios tablones aparecieron en medio de la canalización y que también vandalizaron el árbol de Navidad de Blas Infante y tiraron algunos de sus componentes al parque fluvial del Segre. “Estamos hartos de estos episodios de incivismo”, señalaron desde la entidad, mientras que Vox también criticó el mal estado de la pasarela.

El agosto pasado, la Paeria informó de que prevé llevar a cabo una renovación integral de este viaducto.

Por otra parte, el Arc del Pont, el principal acceso al Eix Comercial, fue vandalizado este fin de semana con una pintada. También apareció otra de muy similar a la rampa de acceso al paso elevado de la estación de trenes.