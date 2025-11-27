Los sindicatos educativos rechazan el calendario de negociaciones planteado por el Govern y convocan nuevas movilizaciones

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los sindicatos educativos han rechazado el calendario de negociaciones que les ha enviado el Departamento de Educación para negociar sus condiciones laborales. En una rueda de prensa conjunta delante de la sede de la conselleria, USTEC·STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT han exigido al departamento que modifique el calendario de manera que las reuniones se acaben en febrero, y no a finales de curso cómo les ha propuesto la administración, y que el primer tema a tratar sea el aumento salarial.

Los sindicatos han alertado que esta petición es un "ultimátum". De momento, han convocado una movilización ante la conselleria el 3 de diciembre, día que está previsto el primer encuentro, y otra el día 10, ante los centros educativos.