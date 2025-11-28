Maria Àngels Balsells toma posesión como primera mujer rectora de la Universidad de Lleida

Publicado por redacción / ACN Creado: Actualizado:

La catedrática de Pedagogía y hasta ahora directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Lleida (UdL), Maria Àngels Balsells Bailón, ha tomado posesión este viernes del cargo de rectora de la UdL, la primera mujer en hacerlo. Balsells ha agradecido "el apoyo recibido por parte de la comunidad educativa" -obtuvo el 80% de los votos– para poder sacar adelante su proyecto y ha dicho que entre sus objetivos está combatir el absentismo. El acto de toma de posesión se ha celebrado en el campus de Cappont y ha sido presidido por la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, que ha anunciado la implementación del cuarto año de contrato a los nuevos doctorandos del centro a partir del próximo curso.

Balsells ha explicado que le preocupa el absentismo universitario y que en su mandato quiere trabajar para que los campus estén "vivos". "Tenemos que reinventarnos todas las universidades, porque eso pasa aquí y pasa en todas las universidades", ha indicado la rectora, que ha añadido que entre las acciones para abordarlo hay "seguramente un cambio de modelos docentes, hacer una docencia más moderna, más innovadora y más conectada con la práctica", ha indicado.

Con respecto a financiación, Balsells ha celebrado el anuncio de la consellera de aplicar el cuarto año de contrato de los doctorandos a partir del próximo año y ha dicho que es "una gran noticia" y un "primer regalo de mandato". "Es realmente una muy buena noticia porque eso provocará una mejora en la calidad y también en la cantidad de estudiantes de doctorado", ha argumentado.

En el acto también ha tomado posesión al cargo la nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad de Lleida (UdL), la directora corporativa de Desarrollo y gestión de personas del Grupo Vall Companys, Carmina Chia, que ha tomado el relevo del empresario de Tàrrega Delfí Robinat.