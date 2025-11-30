Comunión de las 9 confesiones de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Lleida promueve una 'comunión' entre las nueve confesiones religiosas que conviven en la ciudad durante este fin de semana con La nit de les religions, iniciativa de la Generalitat que llega por primera vez a la capital con el objetivo de que “la ciudadanía conozca y pueda acceder a los diferentes centros de culto que hay en la ciudad para romper prejuicios y posibles estereotipos”, según explicó ayer el edil de Participación, Roberto Pino. Visitó el —casi acabado— nuevo oratorio de la asociación islámica Ibn Hazm en la avenida Alacant, así como los oratorios Iman Malik y Alouma, y participó en actos en la iglesia adventista del Séptimo Día, con la comunidad de los Cristianos de Jehová, en la parroquia Santa Maria Magdalena y con el consejo evangélico Terres de Ponent. Los ediles Carlos Enjuanes y Pilar Bosch se reunieron con representantes de la comunidad hindú Brahma Jumaris y participaron en actos en la iglesia de Sant Llorenç, en la Ortodoxa Rumana y en la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy visitarán más templos.

En Lleida ciudad conviven 80 iglesias católicas, 24 evangélicas u ortodoxas, 5 templos musulmanes, 3 de iglesias orientales, un Salón del Reino de los Testigos de Jehová, 2 templos budistas, uno adventista del Séptimo Día, otro de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y uno más de la Fe Bahà’í (una religión abrahámica monoteísta), según los últimos datos de la Generalitat que el obispado hizo públicos en julio.

En conjunto, los municipios de la diócesis de Lleida albergan 341 centros de culto de 11 confesiones diferentes. El 83% (284) son católicos, seguidos de lejos por las iglesias evangélicas, con 26, y las mezquitas islámicas, con 15.

Ibn Hazm

La comunidad islámica más grande de Lleida, Ibn Hazm, ya casi ha finalizado las obras del nuevo oratorio que esperan abrir antes de que acabe el año en la avenida Alacant, en Cappont. Gracias a este espcio, con un aforo de 200 personas, ya no tendrán que rezar en los cobertizos de la Fira entre lunes y jueves, pero sí deberán seguir ahí los viernes, los días más concurridos. “Estamos negociando con los grupos y buscando soluciones para que puedan construir un templo más grande para que los viernes no recen en la calle”, explicó Pino. Por el momento, todos los grupos de la oposición han manifestado que no votarán a favor de la adjudicación directa de un solar en el polígono de Els Frares para que la asociación construya una mezquita.