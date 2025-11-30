“Llevamos un año esperando dos operaciones y no tenemos fecha”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El caso de Joan, un leridano de 74 años que lleva cerca de un año esperando una operación de próstata y otra de una hernia para las que aún no tiene fechas asignadas en el hospital Arnau de Vilanova, ha hecho poner el grito en el cielo a su familia. “Sufre Alzheimer y lleva puesta una sonda desde hace ocho meses, le costará mucho remontar”, explica su hija, que lamenta que su padre aún no tiene agendada la cirugía de la próstata pese a que hizo el preoperatorio hace diez meses. “No hay previsión, ni orientación, ni explicación alguna que nos permita entender esta espera interminable”, indica.

Además, la hernia provoca fuertes dolores y vómitos constantes al afectado, hasta el punto de perder 20 kilos de peso en poco tiempo, según explica su hija. Cada vez que empeora tiene que acudir a Urgencias, a menudo de noche, para que la recoloquen. “Tenemos que ir muy a menudo, estamos unas dos horas y le recolocan la hernia, pero mientras no haga necrosis nos envían de vuelta a casa sin una solución definitiva y sin ver a un especialista”, afirma. Tiene cita con uno el próximo sábado, pero “es un círculo muy largo que desgasta y pone en riesgo su salud y su dignidad”, valora.

“Vemos campañas del cuidado y respeto a los ancianos, pero para muchas familias contrastan con una práctica que deja a personas mayores en situaciones límite, sin una respuesta adecuada del sistema”, lamenta la hija de Joan. “No podemos aceptar que la vida de nuestros mayores se diluya entre protocolos y silencios”, concluye.

Las cirugías de hernia discal lideran la lista de espera

Las operaciones de hernia discal se mantienen al frente de las listas de espera con más demoras en Lleida, donde 92 pacientes esperan una media de 344 días para la intervención, según las últimas cifras oficiales del departamento de Salud correspondientes a octubre. El tiempo medio ha bajado ligeramente en un mes, frente a los 364 días (casi un año) de septiembre, y se ha reducido significativamente desde julio, cuando eran 412 días (más de un año y medio). Para el resto de hernias hay 316 pacientes en espera en el llano y 13 en el Pirineo, que deben esperar de media 124 y 39 días para operarse, respectivamente. Las prostatectomías, por su parte, también se encuentran entre las cirugías con más demoras, con 182 pacientes en lista que sufren un tiempo medio de espera de 115 días. En el llano también destacan los 325 días de espera para 321 pacientes que deben operarse del raquis (columna vertebral), mientras que en el Pirineo sobresalen los 328 días para las excisiones de lesiones cutáneas, con 60 pacientes en lista.

Salud garantiza plazos de 45 o 60 días para cirugías oncológicas, e inferiores a 90 días para las cardíacas. El resto tiene plazos máximos de referencia de 90, 180 o 365 días.