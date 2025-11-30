Prisión por lanzar un artefacto casero debajo de una furgoneta de los Mossos

La Audiencia de Lleida ha condenado a seis meses de prisión a un hombre acusado de lanzar un artefacto explosivo casero debajo de una furgoneta de los Mossos d'Esquadra aparcada delante de los Juzgados de Lleida. Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar el 5 de enero de 2021. El artefacto no llegó a prender gracias a la acción de una persona que apagó el fuego con la mano. Un testigo facilitó una descripción del autor de los hechos. Asimismo, la condena también se basa en la declaración de los agentes, que permitió dar como probada la identidad del acusado, al afirmar durante el juicio que, tras visionar las cámaras de seguridad, no duraron de la autoría del procesado, a quien conocían de otras actuaciones policiales. Por todo ello, el tribunal concluye “con suficiente grado de certeza” o por lo menos “más allá de una duda razonable”, que el acusado arrojó una botella de cristal, que era un artefacto explosivo elaborado de forma casera, contra un vehículo policial “con ánimo de causar un incendio”.

De esta forma, la Audiencia confirma la pena por un delito de daños en grado de tentativa impuesta en primera instancia por el Juzgado de lo Penal 3 de Lleida y rechaza el recurso presentado contra la misma por el condenado.

El pasado mes de agosto, los Mossos d’Esquadra arrestaron en La Seu d’Urgell a un hombre de 53 años acusado de fabricar artefactos explosivos caseros y dejar dos, que no llegaron a detonarse, delante de edificios de organismos públicos. El detenido tenía antecedentes policiales y se descartó un móvil terrorista. Se ordenó su ingreso en un centro psiquiátrico.