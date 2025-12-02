Cinco arrestados, cuatro de ellos menores, por robar en una perfumería a Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida arrestó el domingo a un total de cinco jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, como presuntos autores de un robo un día antes en una perfumería del Eix Comercial. Uno de los menores fue arrestado durante la tarde del domingo, como informó este diario este lunes, mientras que los otros lo fueron durante la noche. Habrían sustraído perfumes y colonias cuyo valor estimado supera los 900 euros, según explicaron ayer fuentes municipales. Están imputados por hurto.

‘Huelga’ de subinspectores de los Mossos

Unos 300 subinspectores de los Mossos d'Esquadra no acudirán al trabajo mañana miércoles en señal de protesta porque consideran que no son retribuidos en relación con la responsabilidad que asumen. Harán una jornada de protesta, similar a una huelga, pero haciendo uso de su día de libre disposición, para protestar contra la Dirección General de la Policía por no haber escuchado sus quejas. Afirman que hay sargentos —un rango inferior— que cobran más.