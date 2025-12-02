El líder del PP en Lleida, Xavi Palau: "En el 2027 la alcaldía nos la disputaremos Fèlix Larrosa y yo"

Xavi Palau (en el centro y con corbata), con representantes de los medios de comunicación de Lleida, ediles y afiliados del PP en el desayuno de Navidad.PP

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

"En mayo de 2027 la alcaldía de Lleida la disputaremos Xavi Palau y Fèlix Larrosa". Así de claro se ha mostrado esta mañana el jefe de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, en el desayuno con los medios de comunicación que su partido ha celebrado en el Museu Morera para celebrar la Navidad.

En su intervención, Palau ha asegurado que su candidatura será la más votada en las municipales de 2027 y que "me siento preparado para gestionar la ciudad y quiero un gobierno en solitario, pero hablaré con todo el mundo, debemos dejar atrás la política de siglas, como he hecho yo, y defender los intereses de Lleida".

Ha destacado que su candidatura "quiere gobernar al lado de la ciudadanía, porque somos la candidatura del seny, el orden, la dignidad y la identidad". En relación al gobierno municipal del PSC, ha asegurado que "el socialismo leridano está en Game Over, ha llegado a su final, la gente está cansada de ver cómo las izquierdas gobiernan de espaldas a la ciudadanía".

Por otro lado, Palau ha sacado pecho que desde que asumió la dirección del PP de Lleida ahora hace 4 años "hemos sumado 377 nuevos afiliados, 84 de los cuales son de nuevas generaciones, lo que demuestra la fuerza del partido y que la juventud tiende a la derecha y nos elige a nosotros".

También ha remarcado que ya tienen 80 estructuras locales en la provincia, "una cifra que no se veía desde hace 20 años". En relación a la disputa del voto entre los partidos de derechas, Palau ha recordado que "en 2019 estaca Ciudadanos y Lleida fue la única ciudad en la que perdieron concejales, en 2023 estaban también Vox y Valents, pero ganamos votos y logramos ser segunda fuerza, la gente ha visto que somos el voto útil a la derecha para preservar nuestra identidad leridana y tradiciones".