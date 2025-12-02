Esto es lo que cuesta alquilar La Llotja de Lleida por un día

Cualquier ciudadano que lo desee puede tener a su disposición el teatro de la Llotja por 20.000 euros al día. Es lo que cuesta alquilar este equipamiento, según las tarifas generales de 2026 pendientes de aprobar en el consejo de administración del Centre de Negocis i Convencions (CNC), el ente que lo gestiona. Su auditorio más grande, el Ricard Viñes, con capacidad para 1.000 personas, se puede utilizar por 4.100 euros diarios, su escenario, por 1.400, y el Leandre Cristòfol, que es más pequeño, por 2.000 euros al día. Por otro lado, el hall principal cuesta 1.850 euros, el restaurante Davall, 1.700 euros, y su terraza exterior 1.680 euros. Los foyers laterales, llamados Enric Granados y Maria Mercè Marçal, cuestan 2.250 euros diarios y 1.700, respectivamente, y su sala multifuncional, 2.750 euros.

Estas son las tarifas generales, pero también hay una tarifa reducida, llamada social o prémium, para los eventos de instituciones, entidades sociales o empresariales, academias de artes, ONG, centros educativos, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos o empresas y entidades que hayan celebrado más de 4 eventos al año en su auditorio principal. De este modo, alquiler toda la Llotja les saldría por 15.000 euros al día, el auditorio Ricard Viñes, por 3.350 euros, el Leandre Cristòfol, por 1.200, y arrendar los foyers laterales y la sala Martina Castells, entre 790 y 1.570 euros al día.

Por otro lado, en el consejo de administración del CNC también se informó del balance de actividades y eventos que ha acogido la Llotja este año. Hasta el 30 de noviembre el espacio ha sido la sede de 285 eventos que han congregado a 166.607 asistentes, cifras que superan las de 2019, con 185 actos y 110.732 personas, y 2024, con 227 eventos y 142.697 asistentes. Para el primer semestre de 2026 prevén albergar 28 congresos y convenciones, 2 ferias, 62 espectáculos teatrales, y otros 18 eventos.

Por su parte, el Comú mostró su preocupación por las deficiencias en mantenimiento de la Llotja y la “inversión insuficiente” en equipamientos técnicos.