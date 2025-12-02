Investigada una leridana por simular en el mismo día el robo y la pérdida de su móvil

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a una mujer de 27 años por simular el robo de su teléfono móvil. Los hechos tuvieron lugar el 20 de octubre, cuando denunció ante este cuerpo policial que un desconocido le había robado su móvil, valorado en 1.700 euros, en la calle en Fraga, en Huesca.

Después de las investigaciones hechas por los agentes, comprobaron que durante la mañana del mismo día de la denuncia, la mujer había interpuesto una primera denuncia por pérdida de su móvil en una comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida. Además, descubrieron que la empresa aseguradora del teléfono sólo cubría los casos de robo con violencia, motivo por lo cual la propietaria decidió denunciar de nuevo, pero en otro lugar y con otra historia.

Finalmente, a mediados de noviembre, se investigó a la titular del teléfono móvil como presunta autora de un delito de simulación de delito y otro de estafa. El caso se ha remitido al tribunal de instancia de guardia de Fraga y la mujer tendrá que personarse cuando la autoridad judicial lo considere.