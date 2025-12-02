Salud llama a vacunarse de la gripe antes de las fiestas de Navidad

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Salud abrió ayer la campaña de vacunación contra la gripe a toda la población, más allá de los grupos de riesgo, y “esperamos que más personas se animen para evitar los picos epidémicos, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de Navidad” y se producen más contactos sociales, explicó la referente de vacunación del CAP de Rambla Ferran, Marta Lorenzo. Valoró que “la campaña ha funcionado bastante bien este año porque la hemos adelantado un poco, y la respuesta de la población ha sido muy buena desde el primer momento”, aunque alertó que “el pico está empezando y ya vemos los primeros síntomas de gripe en las consultas, sobre todo en personas mayores que están en contacto con niños pequeños”. Por tanto, llamó a vacunarse también a los niños y jóvenes para que no contagien a los ancianos y al resto de personas vulnerables, que pueden sufrir más complicaciones.

Lorenzo explicó que cada CAP tiene flexibilidad para gestionar la vacunación, y en el suyo “preferimos que las personas acudan con cita previa, pese a que siempre tenemos huecos disponibles para los que vienen sin”, afirmó. Indicó que en Rambla Ferran vacunan a un centenar de personas al día de media, de las cuales algo más de la mitad acuden expresamente para ello, y más del 40% aprovechan para inmunizarse cuando acuden por otro motivo.

La posibilidad de acudir al centro sin cita para vacunarse ha causado quejas entre las enfermeras, que lamentan los constantes retrasos en las consultas. De hecho, varias de Lleida participan hoy en una manifestación unitaria en Barcelona.

Incidencia al alza

España entró en fase epidémica de la gripe el jueves pasado, según un informe del Instituto de Salud Carlos III. Catalunya sigue en nivel bajo, aunque Salud advierte que la incidencia ha empezado a crecer antes de lo habitual “y la tendencia continúa al alza, de forma más marcada que en temporadas anteriores, tanto en población pediátrica como en adultos”. Se prevé superar el nivel moderado en dos semanas. En Lleida, los casos han subido un 10% en una semana, de 105 a 116, y en el Alt Pirineu i Aran han bajado de 49 a 36.