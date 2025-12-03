Imputan a una leridana por denuncia falsa de robo del móvil

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Fraga ha denunciado penalmente a una vecina de Lleida como presunta autora de los delitos de simulación de delito y estafa porque supuestamente interpuso una denuncia falsa del robo de su móvil. Los hechos tuvieron lugar el 20 de octubre cuando una mujer denunció en el cuartel de Fraga que un desconocido le había robado su móvil, valorado en 1.700 euros, en la calle en Fraga.

Después de las investigaciones hechas por los agentes del equipo Roca de la Guardia Civil de Fraga comprobaron que durante la mañana del mismo día de la denuncia había interpuesto una primera denuncia por pérdida de su móvil en una comisaría de los Mossos d’Esquadra de Lleida. Además, descubrieron que la empresa aseguradora del teléfono solo cubría los casos de robo con violencia, motivo por el que supuestamente decidió denunciar de nuevo, pero en otro lugar y con otro argumento. Finalmente, a mediados de noviembre, se imputó a la titular del teléfono móvil por simulación de delito y estafa.