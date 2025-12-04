Condenan a 4 años de prisión a un hombre que abusó de una mujer en la calle, en Lleida

El condenado por agredir sexualmente a una mujer en Lleida, custodiado por los Mossos d'Esquadra durante el juicio en la Audiencia de Lleida.ACN

La Audiencia de Lleida ha sentenciado a un hombre a 4 años de prisión y al pago de una multa de 300 euros por haber abordado y violeta una mujer en la calle en la capital del Segrià en agosto del año pasado. La sentencia, dictada de forma oral este jueves, llega después de un acuerdo de conformidad entre las partes donde se han aplicado las circunstancias atenuantes de consumo de alcohol y reparación del daño, ya que el acusado ha abonado 1.000 euros como responsabilidad civil para indemnizar a la víctima.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada cuando la víctima se dirigía hacia una discoteca leridana. El procesado empezó a seguirla y la abordó en pleno calle, cogiéndola por el cuello y forzándola a entrar en el portal de una tienda, donde le realizó tocamientos y la agresión sexual. Desde entonces, el hombre ha estado en prisión provisional a la espera del juicio.

Reducción significativa de lo que pedía la Fiscalía

La pena impuesta representa una reducción considerable con respecto a los 8 años de prisión y la indemnización de 20.000 euros que inicialmente solicitaba la Fiscalía. Durante la vista, el procesado ha reconocido los hechos y ha manifestado que se encontraba bajo los efectos de las drogas cuando cometió la agresión.

Además de los 4 años de prisión por la agresión sexual, la sentencia también le impone 5 años de libertad vigilada, la medida de alejamiento y de prohibición de comunicación durante 5 años, y la inhabilitación para trabajar en trabajos que impliquen un contacto con menores durante 9 años.

Respecto al delito leve de lesiones, en la sentencia de conformidad las partes han determinado una pena de multa de 300 euros, el equivalente a pagar diez euros diarios durante un mes. En este caso, también es la mitad de la pena que solicitaba inicialmente la Fiscalía --600 euros-. La sentencia, que ya es firme, también impone al procesado el pago de las costas judiciales.