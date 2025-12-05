Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos siguen investigando la brutal paliza a un hombre de 37 años la madrugada del 23 de noviembre en la zona de los Vins de Lleida. Por este caso ya ha sido detenido un adolescente de 17 años ( ved el SEGRE del martes ). La víctima ha tenido que ser intervenida dos veces y estaba ingresada en coma inducido al UCI del Arnau de Vilanova.

La detención quedó sin efecto después de que fuera interrogado al ser menor de edad aunque continúa como investigado a disposición del juzgado de Menors, según informó este lunes en SEGRE a un portavoz policial, de que añadió que la investigación sigue abierta, ya que la agresión fue cometida por varias personas.

Por su parte, la familia del herido pide colaboración ciudadana y, si alguien puede aportar información, que se ponga en contacto con los Mossos. También meditan la posibilidad de convocar una concentración para exigir que se haga justicia.