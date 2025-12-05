Un vecino de Lleida, acusado de abusar de su hija tutelada en la primera visita de seis horas

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía y la Generalitat solicitaron ayer una condena de siete años y medio de prisión y ocho de libertad vigilada para un vecino de Lleida acusado de agredir sexualmente a su hija adolescente, que estaba tutelada el 21 mayo de 2023. Los abusos se habrían producido en el domicilio del hombre en la primera visita de seis horas que les concedían —la madre de la denunciante falleció cuando la menor era pequeña-.

La chica explicó que estaba haciendo la siesta, se despertó y vio que su padre le estaba rozando con el pene en sus genitales. Añadió que el hombre le pidió que no lo contara a nadie. En cambio, el acusado negó los hechos y dijo que su hija se lo ha inventado. La defensa solicitó la absolución por la falta de pruebas y las contradicciones de la denunciante. Tras la supuesta agresión, el progenitor llevó a su hija al cine, donde le esperaban sus compañeros del centro. Tras la proyección, una amiga vio que lloraba y le preguntó qué le pasaba. La chica le contó la supuesta agresión y ésta le dijo que debía explicarlo a la tutora, lo que desencadenó la denuncia. Las psicólogas de Justicia que evaluaron a la joven dieron credibilidad al relato de la menor, dijeron que “es compatible con una situación vivida” y descartaron que mintiera. El fiscal afirmó que la denunciante ha ofrecido un testimonio “veraz, fiable, creíble, espontáneo y coherente”, y argumentó que “no ganaba nada denunciándolo porque le supone perder el único referente que tiene aquí”.

Por otra parte, un joven aceptó ayer una condena de cuatro años de prisión y otros cinco de libertad vigilada por agredir sexualmente y físicamente a una joven en un portal en Lleida en 2024. Fue un juicio de conformidad. La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de ocho años. El acusado reconoció los hechos y le aplicaron las circunstancias atenuantes de consumo de alcohol y de reparación del daño porque ha indemnizado a la víctima con 1.000 euros. Ocurrió cuando la chica iba a una discoteca.