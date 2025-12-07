Lleida abre el sorteo para participar en la Cabalgata de Rey 2026

Los niños de la ciudad ya pueden inscribirse a la Cabalgata de ReyesAyuntamiento de Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha abierto un año más el sorteo público dirigido a niños y niñas de entre 8 y 13 años que quieran participar en la Cabalgata de Reyes de 2026. Este año se ofrecen 51 plazas para ocupar las carrozas de Les Barques, de Els Avions, del Tren y de Els Dormilegues.

Para optar, hace falta llenar el boleto de solicitud y depositarla en la urna instalada en la Casa dels Gegants (Avda. Blondel, 64) antes del 18 de diciembre a las 14 h. El consistorio recuerda que el premio es personal e intransferible y que no se aceptarán solicitudes fuera de plazo ni duplicadas.

El sorteo se celebrará el mismo 18 de diciembre de 2025, a las 18 h, en la Sala Alfred Perenya. Les familias de los niños seleccionados recibirán la confirmación de la plaza por correo electrónico. El resto de participantes quedarán inscritos en una lista de reserva para cubrir posibles vacantes.