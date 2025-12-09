La mayoría de los CAP leridanos no alcanzan los estándares de Salud para concertar visitas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La mayoría de los CAP de las comarcas de Lleida no cumplen con los estándares de accesibilidad que fija el departamento de Salud, aunque reciben una mejor nota media que la del conjunto de Catalunya, según las valoraciones recogidas en la encuesta Plaensa del año pasado. Preguntados sobre la “facilidad para que les den visita para el día que les vaya bien”, los usuarios sitúan a 21 de los 32 centros leridanos por debajo del 75% de opiniones neutras o positivas. Salud define como “áreas de mejora” los indicadores que se encuentran por debajo de esta cifra. La media es del 68,1% en los centros del llano y del 75,4% en el Pirineo, mientras que la catalana es del 62,3%. La accesibilidad es el aspecto peor valorado en todo el territorio.

Pese a que no hay ningún suspenso, hasta ocho CAP de Lleida no alcanzan una nota del 60%. El de Tàrrega es el peor valorado, con un 53,3%, aunque la puntualidad para entrar en la consulta (teniendo en cuenta la hora de visita) recibe un buen 75,1%. Le sigue el CAP de Agramunt, con un 54,5% de valoraciones neutras o positivas sobre la accesibilidad. Este centro, sin embargo, obtiene la peor nota de la provincia en puntualidad, con un 57,8%, y en otros ítems como el tiempo que el médico dedica a los pacientes, con un 76%. A continuación en la cola, los usuarios del CAP de Cervera valoran la facilidad para conseguir cita con un 55,1%, el de Rambla Ferran recibe un 55,3%, el de Balàfia un 56,7%, el de la Mariola (Primer de Maig) un 57,7%, y el de Guissona un 58,3%. En el Pirineo solo destaca negativamente el CAP de Aran, con un 58,6% en accesibilidad y un 61,2% en puntualidad.

Por contra, los CAP leridanos donde se percibe una mejor accesibilidad son los de Ponts (94%), Tremp (90,8%) y La Granadella (90,6%). Salud considera como “áreas de excelencia” los que superan el 90%. El de La Granadella también obtiene la mejor nota de Lleida en puntualidad (89,6%). Asimismo, en accesibilidad destacan positivamente los consultorios del sur de Lleida (88,7%), el CAP de Artesa de Segre (88%), el del Pallars Sobirà (82,2%) y el de La Pobla (81,35%).

El Alt Pirineu i Aran es la región sanitaria con la mejor accesibilidad a 5 y 10 días, del 85% y 94,9%, respectivamente. Según los últimos datos de Salud, de 2024, en el llano es del 70,9% a 5 días y del 86% a diez, más que la media catalana de 63,8% y 78,6%, respectivamente.