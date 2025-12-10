El DOGC publica la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios catalanes y residenciales desde hoy

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este miércoles la resolución que hace obligatorio el uso de la mascarilla en los centros sanitarios y residenciales. En concreto, establece que este uso obligatorio es para todas las personas a partir de seis años que trabajen, sean pacientes o visitantes en centros sanitarios como CAP, de atención hospitalaria, de atención intermedia y de salud mental; así como en centros residenciales de personas mayores o para personas con discapacidad. No tienen que llevarla las personas ingresadas cuando estén en su habitación. La resolución tiene una vigencia de 15 días naturales desde este miércoles.

La resolución establece otras excepciones en el uso obligatorio de la mascarilla, como por ejemplo en el caso de personas que tengan alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda empeorar por el uso de este elemento protector, o bien en el caso de personas que por su situación de discapacidad o dependencia no disponen de autonomía para sacársela o tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su uso. Tampoco lo tienen que llevar aquellas personas que lleven a cabo actividades incompatibles con su uso.

La obligación de llevar la mascarilla en los centros sanitarios y residenciales la aprobó este martes el Consejo Ejecutivo ante el aumento de casos de gripe. En concreto, la incidencia estimada de la gripe se ha multiplicado por 2,5 en una semana en Catalunya, del 1 al 7 de diciembre, hasta el nivel muy alto de transmisión, según el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC). Actualmente, la incidencia es de 418 casos por 100.000 habitantes, por los 168 de la semana anterior. La gripe es el virus predominante, con 308 casos positivos por cada 100.000 habitantes, un poco más del doble que la semana anterior, cuando eran 138.

En la resolución, firmada por la consellera de Salud, se acuerda de que el pasado 3 de diciembre la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció el refuerzo de las recomendaciones de uso de la mascarilla en situaciones de nivel epidemiológico alto, y la posibilidad de adoptar medidas adicionales y excepcionales en el escenario de epidemia muy alto, como el que vive Catalunya actualmente.