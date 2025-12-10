El coche eléctrico compartido, usado solo 29 veces por ciudadanos este año

El coche eléctrico compartido entre la Paeria y la Universitat de Lleida (UdL) ha sido utilizado en lo que va de año 77 veces, de las cuales 48 por parte de “la organización” y 29 por la ciudadanía, según indicó la cooperativa Som Mobilitat, que gestiona el servicio. La UdL, por su parte, precisa que nadie de su personal lo ha empleado todavía, de manera que los usos de la organización debe corresponden a trabajadores municipales. Este vehículo está a disposición del personal de ambas instituciones las mañanas de los días laborables y las tardes y los fines de semana puede ser reservado por ciudadanos asociados a la cooperativa.

El total de usuarios ha sido de 20, que han sumado 290 horas de uso y han recorrido en global 2.019 kilómetros. Todo ello ha evitado la emisión de 158 kg de CO2 a la atmósfera.

El vehículo fue presentado públicamente en septiembre de 2024, en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, pero finalmente entró en funcionamiento en abril de este año. Som Mobilititat atribuyó en su momento el retraso a las dificultades que encontró a la hora de hacer llegar la electricidad y la cobertura al aparcamiento de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU), ubicado en el número 2 de la calle la Palma, punto desde el que siempre debe partir y donde se debe retornar el coche.

Por otra parte, la vicerrectora de Campus Sostenibles, Mariona Farré, afirmó ayer que en 2026 tienen previsto licitar la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en aparcamientos de la UdL.