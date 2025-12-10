Los acusados por los 620 kilos de cocaína encontrados en Lleida, salvo el mosso, aceptan ser condenados

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia acoge desde este martes el macrojuicio por el mayor alijo de cocaína hallado jamás en Lleida: 620 kilos de esta droga. Cuatro de los cinco acusados aceptaron penas de dos a seis años de cárcel. El único que no se conformó es un agente de los Mossos d’Esquadra para el que la Fiscalía solicita una condena de nueve años de prisión.

Cuatro de los cinco hombres que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia por el mayor alijo de cocaína hallado jamás en Lleida —620 kilos con un valor de 22,3 millones de euros— reconocieron los hechos y aceptaron condenas que van de los dos a los seis años de prisión. El único acusado que no alcanzó un acuerdo con la Fiscalía porque sostiene que es inocente es S.O.M., agente de los Mossos d'Esquadra, que se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel. Está previsto que declare hoy al final de juicio. Por su parte, agentes de la Guardia Civil sostuvieron que financió con 85.000 euros la compra de la máquina que ocultaba la droga y alquiló la nave del polígono El Segre donde se debía depositar la mercancía.

Los primeros en declarar fueron los cuatro acusados cuyas defensas alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público. Uno de ellos es J.L.R.P., detenido el 4 de enero de 2021 tras el hallazgo de la droga al ser el distinatario del rotor de un generador eléctrico procedente de Panamá. Aceptó una condena de seis años, de los que en menos de un mes habrá cumplido cuatro. También será condenado a seis años J.G.F., que era socio de J.L.R.P., y que está encarcelado preventivamente desde el 16 de septiembre de 2022. J.I.G.V., de Cubelles, aceptó cuatro años y medio de prisión (en su domicilio hallaron 181.440 euros y droga y es reincidente) y O.O.M.G., de Lleida, aceptó dos años de cárcel. Cada uno de ellos debería pagar una multa de 66 millones de euros. Los dos primeros se ‘salvarán’ porque cumplirán penas superiores a 5 años y por este motivo no deberán pagar la multa. Los otros dos presumiblemente la sustituirán por cuatro meses más de cárcel.

Los cuatro condenados reconocieron los hechos pero dijeron que no conocían al agente o lo desvincularon de la operación. J.G.F. afirmó que el policía, que tenía una empresa, conseguía inmuebles “bien de precio” y él se encargaba de reformarlos. Luego declararon agentes de la Guardia Civil, que explicaron la supuesta involucración del mosso en la operación.

El policía tiene otra causa abierta por blanqueo de capitales

El mosso d’esquadra S.O.M. fue detenido el 23 de marzo de 2023 —un año y dos meses después del hallazgo de la droga— acusado de blanqueo de capitales vinculado con el narcotráfico. De hecho, ayer trascendió que hay una causa separada por blanqueo de capitales.

Este supuesto blanqueo vinculado a los 620 kilos de cocaína centró las preguntas que tanto la fiscal como el abogado del agente, Daniel Ibars, hicieron a los investigadores de la Guardia Civil y a un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los agentes explicaron que descubrieron vínculos empresariales entre el mosso y J.G.F al comprobar los papeles de la nave y la adquisición del rotor. Así, sostienen que abonó 3.000 euros en efectivo por el alquiler de la nave e hizo ocho transferencias, cuatro entre noviembre y diciembre de 2021, por un total de 85.000 euros a empresas de J.G.F. que sirvieron para financiar la importación del rotor. Consideran que los pagos se enmarcaron en una relación de facturas por pagos por reformas inexistentes en Lleida —los trabajadores de J.G.F. residían en Ibiza y no constaban obras en Catalunya—. También analizaron su patrimonio y les sorprendió la cantidad de activos que tenía, entre ellos dos licencias de taxi y una veintena de plazas de parking —dos en Lleida y 19 en Vielha-. Para hoy está previsto que declaren los agentes de la División de Asuntos Internos de los Mossos que investigaron a su compañero. Hay otros dos días señalados pero no se descarta que el juicio finalice hoy mismo.

Esta operación permitió desarticular una de las principales organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de cocaína en España, que estaba establecida en Catalunya. Se saldó con 25 detenidos y el decomiso de 7.250 kilos de cocaína y más de 6 millones de euros.