El mosso investigado por la mayor partida de cocaína encontrada en Lleida niega su implicación en la trama

El agente de los Mossos d'Esquadra juzgado por tráfico de drogas en la Audiencia de Lleida niega su implicación en la trama acusada de importar 620 kilos de cocaína escondidos en un rotor. El agente ha declarado este miércoles que ayudó al principal acusado a alquilar una nave del polígono El Segre de Lleida "para guardar vehículos y material", pero que desconocía que quisieran introducir droga en el Estado. Por su parte, agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos han explicado que unas escuchas policiales vincularon al mosso con los 620 kilos de cocaína. La Fiscalía ha mantenido la petición de 9 años de prisión y 66 millones de euros de multa para el agente como cooperador necesario. El martes los otros cuatro procesados aceptaron condenas de entre 2 y 6 años de prisión.

El agente de los Mossos investigado ha declarado en último lugar y sólo ha respondido las preguntas de su abogado. El mosso ha negado tener ningún conocimiento de la importación de un rotor con cocaína entre Panamá y el puerto de Barcelona, ni que hubiera aportado financiación para la operación. Según ha asegurado, los 85.000 euros que abonó a la empresa del principal acusado correspondían a facturas por reformas de viviendas. "Yo pago a una empresa por unos servicios prestados. Lo que hagan después con el dinero yo no lo sé", ha manifestado.

Durante la vista de este miércoles, agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra han declarado que empezaron a investigar al agente a mediados de 2022 cuando detectaron un incremento inusual de su patrimonio y conocieron que la Guardia Civil lo vinculaba a un presunto caso de tráfico de drogas. El instituto armado lo citó a declarar, pero el mosso no lo comunicó a la policía catalana e incurrió en una infracción, según la DAI. Además, han revelado que en 2011 ya habían sido investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Por otra parte, el agente apareció en unas escuchas policiales en el marco de otra investigación por la desaparición criminal de Pol Cugat, el joven asesinado mientras vigilaba una plantación de marihuana en les Borges Blanques en octubre de 2021. El mosso subió al coche de un investigado por este caso donde había instalado un micrófono policial y, entre otras cosas, comentó que "no le importaba de dónde venía el dinero, como si venía en sacos." Los investigadores también escucharon cómo otras personas vinculaban al agente con los 620 kilos de cocaína.

La policía catalana también constató que el agente pagó 85.000 euros a la sociedad de uno de los principales acusados después de que se adquiriera el rotor que contenía la cocaína en Panamá. Los movimientos se justificaron con unas supuestas reformas de viviendas que los agentes sostienen que no se realizaron nunca. "Las facturas eran fabricadas y se presentaron en la misma época que se compraba el rotor con la cocaína", ha declarado un agente de la DAI.