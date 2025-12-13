Lujo sin impuestos: los productos más valiosos que pueden cruzar la frontera andorrana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La normativa aduanera permite pasar de Andorra a España determinados productos de lujo libres de impuestos, independientemente de su precio, siempre que se respeten los límites de cantidad. Entre ellos destaca el whisky escocés, del que se pueden introducir hasta un litro y medio de bebidas con más de 22 grados, equivalente a dos botellas de 75 centilitros. Algunas marcas superan los cien euros por unidad.

El tabaco es otro de los grandes beneficiados de estas limitaciones. La ley autoriza el paso de hasta 75 puros, una cifra que, en el caso de cigarros exclusivos como los Cohiba Behike 56 —uno de los más caros del mercado—, puede alcanzar un valor cercano a los 18.750 euros.

También el perfume francés figura entre los productos más cotizados. El límite para cruzar la frontera sin pagar impuestos es de 75 gramos, una cantidad que puede superar ampliamente los mil euros en fragancias de alta gama como Goodnight Kiss de Roja o Valiant de Boadicea.