La Paeria de Lleida prevé ingresar 1,3 millones más por multas de tráfico y civismo

La Paeria prevé recaudar el próximo año cerca de un millón y medio más de euros que en el actual en concepto de sanciones por infracciones de tráfico o por incumplir las ordenanzas municipales, como por ejemplo la de civismo, la de Zona de Bajas Emisiones, la de vertidos, la de l'Horta, la de control de actividades o la de tenencia de y venta de animales. En concreto, 1,317 millones más, un incremento del 20,9%.

La propuesta de presupuesto para 2026 contempla ingresar 5,921 millones en multas de circulación, frente a los 5.170 previstos para este año, lo que significa 751.000 euros más. Asimismo, en concepto de sanciones por infringir las ordenanzas, para el próximo ejercicio prevé 1,678 millones, frente a los 1,112 del actual, 566.000 euros más. Todo ello suma los 1,317 millones más. En 2024, el consistotio preveía recaudar 4,98 millones de euros por multas de circulación y al final puso al cobro 4,90 millones, una media de 13.300 euros diarios.

En cuanto a los ingresos por estacionamiento en las zonas azules, para 2026 el gobierno ha presupuestado 6,565 millones, un 16,1% menos que los 7,661 previstos para este año. No obtante, por ahora la recaudación está muy por debajo de las previsiones, ya que según el estado de ejecución del tercer trimestre, hasta finales de septiembre solo se había tramitado 1,539 millones. Esta cifra es sorprendentemente baja, y más teniendo en cuenta que este año se amplió considerablemente el número de plazas reguladas con parquímetro. En junio se activaron 651 en el Barri Antic –que ya tenía otras 290– así como de Joc de la Bola y los entornos del hospital Santa Maria, donde 361 plazas gratuitas han pasado a ser de zona verde (baja rotación, más económica)

Ejecutado solo un 15% de la inversión en 9 meses

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre el ayuntamiento solamente ha ejecutado el 14,8% de las inversiones previstas en el presupuesto de este año. Concretamente, las obligaciones reconocidas suman 7.227.689,02 de los 48.528.025,78 euros previstos. Así figura en los informes de estado de ejecución de las cuentas de la Paeria hasta el tercer trimestre de este año, que refleja que quedan pendientes de ejecución inversiones por valor de 41,3 millones de euros. Este porcentaje de materialización en inversiones va en línea con lo que ocurrió en 2024, ya que en todo ese año solo se ejecutaron 14,5 de los 59 millones de euros, según reflejan las obligaciones reconocidas en la liquidación presupuestaria. Sin embargo, cabe destacar que, inicialmente, entonces se preveía destinar 28,8 millones a inversiones, pero aumentaron hasta 59 tras la modificación del presupuesto inicial.

Por otro lado, el gobierno municipal informó, a raíz de una consulta del grupo de ERC, que hasta el 15 de julio solo había gastado 94.114,02 euros de los 699.269 previstos del fondo para actividades comerciales. Las cuantías de las 24 ayudas otorgadas hasta entonces van de los 63,40 a los 26.620 euros