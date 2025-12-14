Sale del coma el hombre agredido brutalmente en la zona de los Vins

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Facu, el hombre de 37 años que resultó gravemente herido tras una brutal agresión por parte de cuatro individuos la madrugada del 23 de noviembre en la zona de los Vins, ha salido esta semana del coma en el hospital Arnau de Vilanova, según explicaron ayer sus hermanas Carla y María José. La familia encabezó ayer una manifestación por la calles de la capital del Segrià para pedir justicia y que el caso no quede impune y a la que se sumaron unas 70 personas. La marcha salió de la plaza de la Paeria, discurrió por el Barri Antic y finalizó en la plaza Ricard Viñes.

“Pedimos colaboración ciudadana. Que los testigos hablen, que no tengan miedo, que este caso ha sido muy grave, es un intento de asesinato”, reclamó Carla. Por su parte, María José aseguró que “mi hermano ha pasado de estar casi muerto y, tras estar más de quince días en coma, a poder moverse un poco, hablar, pero su cerebro necesita mucho tiempo para rehabilitarse y todavía los médicos dan un pronóstico reservado, por lo que no sabemos qué secuelas van a quedar”. Recordaron que “a nuestro hermano le rompieron el cráneo y llegó en estado de coma al hospital, donde le tuvieron que intervenir dos veces. Ha estado a punto de morir”.

La familia desconoce qué motivó la agresión y si hubo algún incidente previo. Han echado en falta una mochila. Pidieron de nuevo colaboración ciudadana para identificar a los autores de la agresión.

Caso abierto

La Unidad de Investigación (UI) de los Mossos d’Esquadra en el Segrià se hizo cargo del caso. Cabe recordar que días después de los hechos arrestaron a un adolescente de 17 años por su presunta participación, como avanzó SEGRE. El arresto quedó sin efecto después de que fuera interrogado al ser menor de edad, aunque continúa como investigado a diposición del juzgado de Menores. Pero buscan a al menos otros tres individuos. Están analizado grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y se ha entrevistado con varias personas para recabar información.