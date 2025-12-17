Marlaska se desentiende de la elección del comisario condenado y se atribuye su cese

Protesta ante la Subdelegación. Representantes del movimiento feminista participaron ayer en una protesta ante la Subdelegación del Gobierno en Lleida por el nombramiento (revocado una semana después) de Antonio José Royo Subías como comisario del Cuerpo Nacional de Policía. - AMADO FORROLLA

“Yo no le nombré. Quien le nombró fue otra autoridad dentro del ministerio del Interior. Yo sí que dí la orden del cese una vez conocí esa circunstancia”, aseguró ayer en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el breve paso del comisario Antonio José Royo Subías por la jefatura provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida, a la que llegó el día 9 para ser cesado ayer.

La causa del cese, “esa circunstancia” a la que se refería Marlaska, es la condena firme por acosar sexualmente a una subordinada en los antidisturbios de Gipuzkoa a finales de los años 90, y de la que SEGRE informó el sábado 13.

“Ese nombramiento fue en el mejor de los casos un error” que “mandó un mensaje de impunidad a los agresores y de desprotección a las víctimas”, le había apuntado la senadora leridana de ERC, Sara Bailac, en la pregunta que le planteó en la Cámara Alta: “¿Cómo justifica el Ministerio del Interior el nombramiento como Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Lleida de un condenado por acoso sexual a una subordinada?”

La senadora también le dejó claro que “usted y yo sabemos que sin la presión social y política esta rectificación, este cese, no se habría producido”. “La ciudadanía de Lleida esperaba hoy una explicación y una respuesta de su Gobierno, y garantías de que una situación como esta no se va a repetir”, añadió más tarde.

El ministro se aferró al procedimiento administrativo: “esa circunstancia” que le llevó a dar “inmediatamente” la orden de cese de Royo, “y me da igual que se recurra en los tribunales”, la conoció el lunes, dijo. Pero ¿a qué circunstancia se refería: al nombramiento o a la condena?

Lo primero, tratándose de un comisario provincial, revelaría cierta indolencia en la gestión ministerial. Lo segundo se situaría entre el despiste y la amnesia, ya que el mismo ministro cesó al mismo comisario por la misma sentencia en septiembre de 2018, cuando dirigía la Brigada de Policía Judicial de Zaragoza y, con ella, la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer), que atiende a las víctimas de violencia sexual y machista.“Alguien del ministerio debe responder por ese nombramiento”, remarcó Bailac, para quien “lo que indigna no es solo este nombramiento: es una trayectoria de impunidad de 20 años”. “Mientras los agresores son premiados, justificados y protegidos, las víctimas cargan con el silencio”, añadió.

Se refería a la larga carrera de Royo en el cuerpo tras la condena, cuyas últimas etapas han sido una de cuatro años en la embajada de España en Argelia y el fugaz paso por Lleida.

Marlaska, mientras tanto, insistía en que “las políticas feministas son las políticas de este Gobierno” y volvía a agarrarse al procediminto administrativo: “hay datos que desaparecen de los expedientes”, dijo, como los antecedentes penales que caducan. “Me parece perfecto que terceras personas lo hayan puesto en conocimiento de la prensa y eso me haya permitido dar la orden que he dado”, dijo.