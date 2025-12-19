Premio para un proyecto que combina vino y arte

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto CaLagneta-Art i Vi, liderado por la graduada en Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida (UdL) Montserrat Rocaginé, recibió ayer el premio Santander Alumni UdL al Emprendimiento y la Ocupación. Dotado con 5.000 euros, distingue una iniciativa que combina arte contemporáneo, vino y gastronomía local. También se otorgaron dos reconocimientos especiales, sin dotación económica, a Blok-Cuina de barri, de la cooperativa Recoop de Laura Matías-Guiu y Lourdes Tecchia, tituladas en Nutrición Humana y Dietética, y al centro médico multiespecialidad Clínic Lleida, de David García (Medicina), Jaume Pelegrí (Medicina) y Xavier Querol (Relaciones Laborales).

En ediciones anteriores se entregaban dos premios, Idea y Fet, y esta ves se ham unificado en una única categoría.