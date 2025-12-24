Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida se prepara para las fiestas con una extensa programación de Navidad que supera las 200 actividades. Desde las luces que engalanan las calles hasta el videomàping a la Paeria y la tradicional inauguración del belén en la Seu Vella, el ambiente festivo ya impregna cada rincón. Esta agenda, impulsada por la Paeria y varias entidades locales, ofrece una amplia variedad de opciones culturales, lúdicas y comerciales para todos los públicos.

La programación ha sido diseñada para cautivar públicos de todas las edades. Los amantes de las tradiciones podrán disfrutar de la 20.ª Bienal del pesebre catalán, los dioramas del Peu del Romeu y el belén viviente de los Mangraners. Para los más nostálgicos, se han organizado una muestra dedicada a lo Baratillo y una exposición de juguetes antiguos. Los niños tendrán a su disposición el ciclo teatral Humo humo humo, el parque Cucalòcum y la visita del Camarlengo.

Uno de los acontecimientos más esperados es la sexta edición de la Factoría de los Reixos, con 13.000 entradas disponibles desde finales de 2025 para las 13 sesiones que tendrán lugar en el Teatre de la Llotja entre el 2 y el 4 de enero de 2026.

Oferta comercial y turística

Entre las novedades de este año, el Bus Turístico se integra por primera vez en la campaña navideña, operante durante los fines de semana de diciembre y las vacaciones escolares de Navidad 2025-2026. Como es habitual, el trenecito de Navidad también estará disponible. Los tradicionales mercados son un punto clave: el Mercado de Santa Llúcia en el patio de las Comèdies, y el Mercado de Navidad a la plaza de la Catedral y a la calle Vila de Foix.

Además, durante los fines de semana de diciembre, se organizarán actividades de dinamización en los mercados de la rambla de Ferran, y el Mercado de las Ideas se estrena en la avenida de Francesc Macià.

La pista de hielo en la plaza de Sant Joan permanecerá abierta hasta el 19 de enero, con tickets de descuento de un euro para clientes de comercios asociados. Lleida Turismo complementará la oferta con rutas guiadas gratuitas por el edificio de la Paeria y la Rambla Histórica, previa inscripción.

Movilidad y seguridad

Para asegurar una movilidad fluida y segura durante las fiestas, se ha implementado un dispositivo especial. Este plan incluye un aumento de las patrullas de vigilancia y una regulación más exhaustiva del tráfico.

Asimismo, se ponen a disposición de los visitantes un total de 41.000 plazas de aparcamiento. Paralelamente, los servicios de autobuses urbanos se verán reforzados para facilitar el acceso a los diferentes puntos de interés de la ciudad durante la campaña de Navidad.