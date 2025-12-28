Una Atención Primaria más sostenible: La mayoría de los CAP leridanos tienen certificaciones europeas

El CAP del Onze de Setembre es uno de los que cuenta con una instalación fotovoltaica en su cubierta. - ICS LLEIDA

Publicado por Marc Carbonell Lleida

El Institut Català de la Salut (ICS) está llevando a cabo obras para mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los Centros de Atención Primaria (CAP) con el objetivo de mejorar su sostenibilidad. Por el momento, 15 de los 24 centros de las comarcas del llano ya disponen de las certificaciones EMAS e ISO 14001, desarrolladas por la Unión Europea para reconocer a las organizaciones que han adquirido un compromiso de mejora continua y lo verifican mediante auditorías independientes.

Actualmente, 14 CAP de la región sanitaria de Lleida disponen de instalaciones fotovoltaicas en sus cubiertas, gracias a las cuales cubren de media el 22% de su consumo energético. En algún caso, como el de Alcarràs, el autoconsumo de sus propias placas solares llega a cubrir el 40% de su demanda. El ICS indica que, desde su puesta en marcha, la producción fotovoltaica de estos centros ha evitado la emisión de más de 366 toneladas de CO2, equivalentes a plantar 433 árboles.

Otra mejora de eficiencia energética que se está impulsando es la sustitución del alumbrado convencional por tecnología LED. Ya se ha hecho en varios CAP, como los de Rambla Ferran, Seròs, Bellpuig, Artesa de Segre o Alcarràs. “Permite reducir notablemente el consumo eléctrico asociado a la iluminación y mejorar a la vez la calidad lumínica de los espacios”, destaca el ICS.

Asimismo, la sostenibilidad es un “criterio fundamental” en los CAP de nueva construcción, como el de Almenar, cuya inauguración está prevista para la próxima primavera. Este centro incorpora un sistema de climatización basado en una bomba de calor geotérmica, que aprovecha la temperatura del subsuelo para calentar o enfriar las instalaciones con un menor consumo que los sistemas convencionales.

El ICS también subraya el proyecto de rehabilitación energética en el CAP de Mollerussa, financiado por el programa estatal de impulso a la rehabilitación de edificios públicos. Incluye la mejora del aislamiento térmico de las fachadas, la cubierta y la carpintería exterior, así como la ampliación de la planta fotovoltaica y la implantación de sistemas para refrescar el edificio con aire exterior. Con estas actuaciones, se prevé un ahorro energético del 30% en el consumo total del centro.

Otros objetivos para cumplir el sistema de gestión ambiental EMAS implican reducir el uso de fármacos con mayor impacto para el calentamiento global (como inhaladores presurizados o gases anestésicos), así como los residuos que generan, los materiales de un solo uso y el consumo de papel. Por ejemplo, en el centro penitenciario de Ponent la medicación se administra con vasos reutilizables desde el pasado marzo, lo que ya ha significado un ahorro de 185.000 vasos y 4.400 €.