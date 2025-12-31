El suplemento en Nochevieja en los taxis de Lleida, el segundo más caro del Estado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los suplementos por desplazarse en taxi en Nochevieja pueden llegar hasta los 6,7 euros, según afirmó ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que sitúa a Madrid, Lleida y Palma de Mallorca como las ciudades que reúnen las tarifas añadidas más altas durante esta fecha. Estas conclusiones se desprenden tras haber analizado las tarifas de taxi de 54 localidades del Estado para determinar cuánto se encarece el viaje durante las noches vinculados a festivos, que ha constatado que en 20 ciudades se aplica un suplemento específico en Nochebuena y Nochevieja.

El suplemento de la capital que lidera el ranking, Madrid, es de 6,7 euros, en Lleida es de 5,63 y en Palma, de 4,75. Asimismo, las tarifas del taxi para 2026 suben entre un 1,77% y un 2,35%, y en el caso del suplemento para el día de Navidad y la noche de Fin de Año pasará a 5,75 euros, un 2,13% más. La cuarta clasificada es Murcia, con un suplemento de 4 euros, y la quinta, Barcelona con 3,5.

Los más bajos

En el otro extremo, el estudio de la Organización de Consumidores determina que las ciudads con los suplementos más bajos son Cuenca, con 0,75 euros, Huelva (1,2 ), Albacete (1,25) y Cáceres (1,25).