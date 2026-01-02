Cuatro detenidos por el incidente con disparos al aire en el barrio de la Mariola de Lleida en diciembre

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el 18 y 29 de diciembre en Lleida a cuatro hombres, de entre 22 y 26 años, relacionados con el incidente con arma de fuego que hubo en diciembre en el barrio de la Mariola de Lleida. Están acusados de presuntos delitos contra el orden público y simulación de robo. Los hechos, tal como adelantó SEGRE, pasaron a primera hora de la madrugada del 5 diciembre en la plaza Barcelona y calles próximas, cuando un numeroso grupo de personas amenazó a unos vecinos del barrio y efectuaron varios disparos al aire con un arma de fogueo, sin que ninguna persona resultara herida, y huyeron del lugar con varios vehículos a gran velocidad.

Poco después, la policía recuperó uno de los vehículos implicados en el incidente, abandonado en la población de Montoliu, que fue denunciado como sustraído horas más tarde en Tarragona. La policía sospechaba que se trataba de una venganza. Las gestiones de los agentes de la Unidad de Investigación de Lleida permitieron identificar cuatro hombres y tres vehículos, presuntamente, implicados en los disturbios.

Entre los días 18 y 29 de diciembre fueron detenidos en Lleida cuatro de los implicados en los desórdenes. Uno de ellos también está investigado por simulación de delito, al denunciar falsamente la sustracción del vehículo encontrado en Montoliu, con intención de entorpecer la investigación. La mujer del investigado también está denunciada por la denuncia falsa. Los detenidos, los cuatro con antecedentes, quedaron en libertad después de declarar en la comisaría de Lleida, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos.