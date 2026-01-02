'La Factoria dels Reixos' abre sus puertas en la Llotja y casi agota las 13.000 entradas de las funciones de este año

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Factoria dels Reixos, el espectáculo que revela los preparativos de la noche más mágica del año, ha iniciado sus funciones este viernes en la Llotja de Lleida. Con una previsión de trece sesiones hasta el domingo, la propuesta ha agotado más del 92% de las cerca de 13.000 entradas disponibles. Esta iniciativa teatral y musical, que celebra su sexta edición desde 2020 y repite escenario por tercer año consecutivo desde 2023, se ha consolidado como una de las actividades infantiles y familiares más destacadas durante las fiestas de Navidad a la capital del Segrià.

La Factoria dels Reixos introduce al público en el trabajo de la fábrica más fantástica para descubrir los secretos de la noche más mágica del año. Ofrece un viaje de 50 minutos por diferentes escenas donde los actores de cinco compañías teatrales muestran la cantidad de trabajo que hay a fin de que todo esté a punto para la llegada de los Reyes Magos en Lleida.

Entre las novedades, este año la plaza de la Llotja incorpora un portalón y cuenta un año más con unos personajes que dan la bienvenida y acompañan al público en el acceso al edificio. De esta manera, este espacio exterior se convierte en un punto de encuentro, donde también se hace la recogida de cartas y hay una crepería para amenizar la espera.

Este año en La Factoria dels Reixos participan un centenar de personas entre actores y actrices de cinco compañías que van cambiando: Lo Somriure Solidari, Zum Zum, Xip Xap, Tandor & Paxton e Inhabitants, nueva incorporación de este año. La presentación del montaje va a cargo de Jesús Agelet y Begonya Ferrer.

El espectáculo se centra en la interpretación de diferentes oficios, como los acomodadores, los carteros reales, los empaquetadores de regalos, el servicio eléctrico, los pasteleros del obrador del roscón y los carboneros. Además, este año se han incorporado nuevos trabajadores y oficios, como 'la Academia del Oh!' que enseña al público a sorprender. A la salida, unos soldados cabezudos animan a los niños a depositar sus cartas en los buzones reales.

El director artístico, Ramon Molins, ha destacado que el espectáculo también ha renovado una parte de las imágenes de la escenografía porque hay muy público fiel que repite cada año y quieren ofrecerle nuevas sorpresas. Molins ha subrayado la importancia de trabajar con compañías de la ciudad "de mucho nivel" para responder a la demanda de los espectadores, que en muchos casos provienen de fuera de Lleida.

El segundo teniente de alcaldía, Carlos Enjuanes, ha concretado que el montaje ya ha vendido el 92% de las 12.900 entradas disponibles y que eso demuestra la "consolidación" de esta propuesta de "referencia" a las comarcas de Lleida. El concejal ha adelantado que un centenar de niños que "quizás no habrían podido venir por otros medios" podrán asistir a alguna de las funciones del espectáculo.

La organización destaca que la Factoria es un ejemplo de producción propia con la complicidad de diferentes agentes: compañías de teatro profesional de la ciudad, cuerpo de danza, empresas del mundo audiovisual y de servicios, así como el Institut d'Estudios Ilerdencs (IEI) y las diferentes empresas patrocinadoras: Bbiosca, Ilnet, sic24 y Plusfresc.