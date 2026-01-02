Más de 20.000 licencias de armas activas en Lleida, un centenar de las cuales para defensa personal al acreditar un riesgo

Más de 20.000 licencias y autorizaciones para el uso y posesión de armas estaban activas a finales de 2024 en las comarcas leridanas. Son los últimos datos publicados por el ministerio del Interior en su anuario estadístico. Esta cifra supone un aumento respecto a las autorizaciones en vigor a finales de 2023, que eran 19.781, lo que supone un incremento del 1,2%. En total, la Guardia Civil tenía registradas 34.734 armas, de diferentes tipos, el año 2024 en la provincia de Lleida. Una cifra muy similar a la de 2023.

Por tipo, más de un centenar de licencias, concretamente 121, son para armas de defensa personal. Para contar con este tipo de permisos, cuya concesión, remarca el ministerio, tendrá carácter restrictivo, se deberá demostrar que existe un riesgo especial y de estricta necesidad.

En cuanto a las armas, más del 60% son escopetas de caza, además de armas largas para vigilancia o tiro deportivo. Asimismo, hay registradas más de 2.400 armas cortas (pistolas y revólveres), otras 484 consideradas antiguas o históricas y también había censadas 16 ballestas. En todos los casos, la concesión de cualquier licencia va ligada a una serie de requisitos que incluyen pruebas físicas y psicológicas, además de someterse a revisiones en función del tipo de autorización y de arma. Asimismo, desde la Guardia Civil se indica que cada licencia lleva ligada un número máximo de armas que se pueden disponer.

Por edades, los datos de Interior señalan que la franja con mayor número de licencias en la provincia de Lleida es la que va de los 60 a los 69 años, con 4.937; seguida de los leridanos de 50 a 59 años, con 4.066. Cabe destacar que cerca del 20% de los leridanos con licencia tienen 70 años o más, de los que 725 superaban los 80, un 33% más respecto a 2023. Mientras, 78 adolescentes de entre 14 y 17 años de las comarcas de Ponent tenían licencia, una cifra inferior a la de 2023, cuando eran 80. En estos casos, la normativa señala que la autorización ampara la tenencia y el uso de armas largas para caza mayor y para el tiro deportivo, siempre acompañados de una persona mayor de edad que tenga licencia.